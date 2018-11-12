Jonsbo анонсировала компьютерный корпус MOD2 из алюминиево-магниевого сплава

Представлен компьютерный корпус Jonsbo MOD2 в черном цветовом исполнении. Новинка создана для формирования игровой настольной системы и выполнена на основе каркаса из алюминиево-магниевого сплава. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX и имеется место для семи карт расширения. Внутри аппарат может быть оборудован одним накопителем в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и еще двумя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Габариты устройства составляют: 240 * 543 * 578 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0. О стоимости новинки пока не сообщается.