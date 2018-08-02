Jonsbo анонсировала компьютерный корпус UMX4 Plus

Представлен компьютерный корпус Jonsbo UMX4 Plus, который может сформировать настольную игровую систему с элегантным обликом и выполнен из алюминиево- магниевого сплава. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX. Аппарат располагает двумя накопителями типоразмера 3,5, 2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами. Внутри есть также место для восьми карт расширения. Габариты устройства составляют: 224 * 482 * 501 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0. О стоимости корпуса пока не сообщается.