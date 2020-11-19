Jonsbo анонсировала корпус UMX6 с оригинальным расположением блока питания

Компания Jonsbo представила компьютерный корпус Jonsbo UMX6 выполненный из алюминия. Корпус имеет серебристо-матовую отделку с боковой панелью из закаленного стекла.

Jonsbo UMX6 поддерживает материнские платы размером до E-ATX форм-фактора. В корпусе достаточно места для установки видеокарты длиной 330 мм, а высота башенного кулера ограничена 169 мм.

Отличительной особенностью корпуса является расположение блока питания, он устанавливается за передней панелью, в тоже время, с задней части корпуса к блоку питания для подключения проложен соединительный провод.

Корпус имеет выдвижную верхнюю панель на которую можно без труда установить радиатор СЖО или вентиляторы.

На передней панели есть два порта USB-A, порт USB Type-C, два разъема USB 2.0 и аудиоразъем.

Цену компания Jonsbo не называет.