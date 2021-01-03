Jonsbo анонсировала портативный Mini-ITX корпус BO 100

Компания Jonsbo анонсировала портативный корпус BO 100 с ремешком из кожи для удобной переноски. Корпус представлен в черном и серебристом исполнении.

Передняя панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Jonsbo BO 100 поддерживает материнские платы Mini-ITX форм-фактора. Уникальная выдвижная конструкция корпуса упрощает сборку системы. Боковые панели оснащены вентиляционными отверстиями.

Внутри легко размещается блок питания SFX или SFX-L размера, видеокарта длиной менее 207 мм и шириной менее 48 мм. Jonsbo BO 100 поддерживает высоту кулера до 158 мм. Панель ввода предлагает два порта USB 3.0, один порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и кнопку питания.

Компания Jonsbo не раскрывает стоимость и доступность корпуса.
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