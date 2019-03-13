К концу текущего месяца начнутся продажи смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Новый смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ флеш-накопителем вместимостью 256 Гбайт выйдет в продажу в конце марта. Девайс получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ 2340 на 1080 точек. В верхней части экрана располагается 20-мегапиксельная камера, а сзади установлена тройная основная камера, совмещающая датчики с 48 млн, 16 млн и 12 млн пикселей. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью на 3300 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, модуль NFC и симметричный разъем USB Type-C. Приобрести новинку можно будет за 535 долларов.