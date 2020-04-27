К релизу готовится новый смартфон Galaxy A

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что компания Samsung планирует выпустить в продажу свой новый смартфон из линейки Galaxy A, который будет оборудован специальной камерой. Она будет расположена на аппаратном механизме, который выезжает из верхней части корпуса на лицевой стороне и заменяет фронтальную камеру смартфона. Это отличное решение, которое позволяет не делать каких-то вырезов в дисплее и не увеличивать общие габариты смартфона. Вопрос только в потенциальной стоимости гаджета, ведь подобные механизмы требуют от компании достаточно немалых усилий при производстве, что в итоге выливается в более высокую стоимость конечного продукта. Будем ждать официальный релиз гаджета.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A
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