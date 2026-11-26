К релизу готовится ультрадоступный смартфон HMD Rise

Компания HMD готовит к выпуску новый бюджетный смартфон под названием HMD Rise — сегодня инсайдер smashx_60 опубликовал в социальных сетях полный список его характеристик. Смартфону приписывают операционную систему Android 16 Go — это облегчённая версия Android от Google, предназначенная для устройств с небольшим объёмом оперативной и встроенной памяти. HMD Rise получит 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, а объём оперативной памяти составит 4 ГБ, тогда как для хранения данных будут доступны версии на 64 и 128 ГБ. Дополнительно предусмотрен и слот для карт microSD объёмом до 128 ГБ.

Возможности камер соответствуют самому бюджетному сегменту. На задней панели разместятся основная камера на 12 Мп и дополнительный датчик разрешением всего 0,08 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп, а автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, однако мощность проводной зарядки ограничена 10 Вт, поэтому на полное восполнение энергии может потребоваться немало времени. Среди других заявленных особенностей — защита от пыли и влаги по стандарту IP52, Bluetooth 5.2, FM-радио и разъём для наушников 3,5 мм. Также HMD якобы обещает выпускать обновления безопасности в течение двух лет , а корпус смартфона, по слухам, будет частично изготовлен из переработанных материалов. Стоимость новинки пока что под вопросом, но это явно довольно доступное устройство для развивающихся стран, где приобретать смартфоны за 400 долларов не по карману.