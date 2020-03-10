К выходу готовится смартфон Honor 10X с поддержкой 5G и платформой Kirin 820

Инсайдеры поделились информацией о том, что бренд Honor готовит к выходу флагманский гаджет с поддержкой сетей пятого поколения - Honor 10X. Данный гаджет должен встать на место смартфона Honor 9X. Напомним, что он был оснащен однокристальной системой Kirin 820, 6,59-дюймовым Full HD+ экраном (2340:1080 пикселей), основной камерой стремя модулями на 48, 8 и 2 Мп, а также выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп. Новинке Honor 10X приписывают тот же самый, как в Honor 9X процессор Kirin 820, основную камеру с несколькими датчиками, где главным будет 64 Мп, 6 или 8 ГБ встроенной памяти, минимум 128 ГБ встроенной памяти, врезанный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а также OC Android 10. Обойдется гаджет примерно в $300.