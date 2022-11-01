KFA2 GeForce RTX 4080 продают за 1700 долларов

Некоторое время назад компания NVIDIA официально представила рынку видеокарты нового поколения, которые, теоретически, должны были обладать внушительной производительностью за разумные деньги. И первое, как оказалось, реализовать удалось — компания сделала действительно качественный продукт, так как топовая видеокарта выдаёт просто безумную производительность в тестах и реальных сценариях использования. Но с доступностью вопросы, конечно, возникают — производитель заявил о цене для GeForce RTX 4080 на 16 ГБ памяти в размере 1200 долларов, но на текущий момент самые доступные видеокарты на рынке Европы продаются от 1700 долларов. Например, именно за эту сумму пользователи могут сейчас купить KFA2 GeForce RTX 4080, которая продаётся далеко не везде.

Данная видеокарта на самом деле обладает безумной производительностью и крайне качественной системой охлаждения, но при этом цена у неё огромная — за эти деньги пользователь может приобрести целый ПК на видеокарте прошлого поколения и ещё на монитор останется. Более того, нужно понимать, что для KFA2 GeForce RTX 4080 нужно иметь ещё и мощный блок питания, плюс не каждый процессор способен раскрыть производительность этой видеокарты. Приходится собирать компьютер за 3-4 тысячи долларов, чтобы получить качественный игровой компьютер на базе новой видеокарты, а это, конечно, удовольствие далеко не для каждого. Будем надеяться, что цены немного упадут хотя бы до уровня 1200 долларов, которые нам обещали.
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