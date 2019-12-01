Сегодня в сеть слили качественные фотографии смартфона Redmi K30. На одной их них мы видим заднюю панель смартфона с круглой выштамповкой основной тройной камеры, которая очень схожа со смартфоном Huawei Mate 30. Также появилась такая информация, что в смартфоне Xiaomi Redmi K30 Pro будет камера с 5-кратным оптическим зумом и 30-кратным гибридным.

По последним данным, устройство Redmi K30 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, дисплей с частотой обновления 120 Гц, двойную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп и восьмиядерный процессор Snapdragon 730G.