Качественный смартфон Nokia 6.2

Презентация Nokia 6.2 ожидается 5 сентября. Предположительно в тот же день будут представлены ещё два смартфона: Nokia 5.2 и Nokia 7.2.Аппарат оснастили 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C. Прочие технические характеристики устройства источник не сообщает.Nokia 6.2 получит двойную тыльную камеру с расположенными вертикально сенсорами, оснащенными оптикой Zeiss. Примечательно, что новинка получила сразу два модуля вспышки. По центру задней крышки расположился сканер отпечатков пальцев. Фронталка размещена в области круглого отверстия прямо в дисплее.О стоимости модели пока неизвестно.