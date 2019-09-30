Как быстро зарядить смартфон? Советы для тех, кто хочет всегда быть на связи

Каждый из владельцев современного смартфона знает, насколько неприятно видеть разряженный аппарат, особенно когда нет возможности или времени его зарядить. В этой статье мы дадим несколько интересных и полезных советов для быстрой зарядки любого телефонного аппарата или планшета.



Толстые провода зарядного устройства

Так как современные электронные устройства весьма энергозатратны, то аккумуляторы становятся более емкими, а вопрос их зарядки все острее, ведь большинство не представляет своей жизни без смартфона. Невовремя разряженный телефон может сильно испортить день любому, начиная от офисного работника, заканчивая заботливой матерью, которая не сможет дозвониться до своего ребенка. Что же нужно делать, чтобы максимально быстро зарядить смартфон?

Как правило, никто не обращает на это внимание, но более толстый провод передает больше энергии за один и тот же промежуток времени, по сравнению с тонким аналогом. Второй вариант также менее приспособлен к изменениям напряжения, что негативно влияет на любую электронику, хотя это уже больше вопрос безопасности. Если обратить внимание, оригинальные провода в зарядных устройствах всегда прочные, их сложно сгибать и выглядит такая конструкция более надежно, что и доказывает практика.

Быстрая зарядка от павербанка

Сегодня почти все павербанки оснащены функцией быстрой зарядки, что обеспечивает эффективное наполнение энергии электроники в кратчайшие сроки. Самые лучшие модели опережают по скорости почти любую стандартную проводную зарядку от сети, так что этот способ является одним из лучших, правда, требует приобретения и наличия под рукой также заряженного павербанка.

Отказаться от зарядки через компьютер

Это один из самых медленных и неэффективных способов наполнить аккумулятор смартфона энергией, тут и говорить нечего, потому что практически все знают, как медленно накапливается заряд при подключении то ли к ноутбуку, то ли к ПК.

Включить энергосбережение на смартфоне

Если эта функция еще не включена на вашем аппарате, то лучше ее активировать до момента полной разрядки. Обычно, она становится актуальной при 15% и ниже, но ее можно принудительно включить и ранее, чтобы экономить заряд. Таким образом можно продлить жизнь без подзарядки в полтора-два раза. Однако большинство не хотят заморачиваться с этим и продолжают пользоваться смартфоном на полную, пока значок заряда не будет показывать менее 10%.

Зарядка без силиконового чехла

Этот способ отлично помогает быстрой зарядке в теплое время, снятие чехла обеспечит более эффективное охлаждение, ведь в процессе накопления энергии телефон всегда нагревается. Перегрев не только негативно влияет на телефон, но и замедляет процесс зарядки аккумулятора.

Снижение яркости, выключение приложений и функций

В процессе зарядки лучше всего выключить все неиспользуемые функции, снизить на минимум яркость экрана, отключить Wi-Fi и интернет (если он не нужен), закрыть все приложения. Многие не понимают, что любая работа для телефона - это заряд батареи и даже в момент подзарядки продолжают использовать его в полной мере, хотя наоборот для быстрой зарядки нужно максимально снизить нагрузку. Яркость экрана, авиарежим и отключение от сети интернет - основные затраты для любой электроники. Да, в этом случае, вы будете без связи, но зато заветные 90-100% вы увидите намного быстрее.



Данные советы для многих будут выглядеть очевидными, ну а для тех, кто не знал таких хитростей, берите на заметку и заботьтесь о своем электронном помощнике везде и всегда!