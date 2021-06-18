Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу

Приобретая ноутбук, каждый из нас надеется на максимально долгое и комфортное пользование, не обремененное поломками и изношенным внешним видом устройства. Ведь хороший лэптоп, который сможет отвечать всем потребительским интересам – это всегда крупные денежные вложения. И если на этапе производства ноутбука качество зависит от производителя, то на этапе пользования – исключительно от нашего желания поддерживать его в рабочем и презентабельном состоянии. Для этого необходимо соблюдать несколько правил, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Не ешьте за ноутбуком

Данный шаг является самым простым и одновременно сложным. Во-первых, это вредно для вас. По мнению диетологов, трапеза у экрана компьютера значительно увеличивает риск ожирения, ведь человек, который отвлекается на переписку, серфинг в интернете и просмотр видео, не замечает, что и в каком количестве он ест. Во-вторых, это также вредно для вашего ноутбука: пролитый кофе или сок, опрокинутая каша, упавший кетчуп или хлебные крошки – все из вашего рациона, в случае падения на клавиатуру, очень скоро сделает ввод текста на компьютере невозможным.Печатать на заляпанной клавиатуре будет не только сложно, но и неприятно. Уже что-то пролили? Постарайтесь как можно скорее отвезти «раненого» в сервис-центр, не занимайтесь самолечением и не ждите, пока сок доберется до «внутренних органов» ноутбука.

Носите ноутбук в сумке

Внешняя сторона корпуса также нуждается в особой заботе. Именно она принимает на себя удары всех вещей в вашей сумке, она же сыграет ключевую роль, если компьютер упадет или же что-то упадет на него, также именно на внешней крышке будут наиболее заметны жирные отпечатки и пятна. Чтобы почистить ноутбук необходимо в первую очередь отключить его от сети, выключить и убрать все провода.Закрываем устройство, кладем его на мягкую поверхность, вооружаемся специальными влажными салфетками для электроники, спреем для чистки корпуса и тряпочкой из микрофибры (все можно купить в магазине или заказать в интернете). После того, как обработаете и очистите верхнюю крышку, переверните устройство и обработайте нижнюю часть (и резиновые ножки, если они есть), которая контактирует со всеми поверхностями.

Избегайте резких ударов и сильных вибраций

Чтобы не повредить материнскую плату, систему охлаждения и сам корпус – постарайтесь отгородить устройство от резких внешних воздействий. Приобретите специальную сумку или чехол для лэптопа. Перед покупкой проверьте боковые стороны сумки, они должны быть с дополнительной прокладкой для подавления ударов, и постарайтесь, по возможности, отдать предпочтение более плотным внешним материалам вроде кожи или нейлона. Благодаря такой «упаковке» о сохранности устройства можно будет не переживать. Справедливости ради стоит отметить, что современные ноутбуки становятся все более устойчивыми к стрессу.Так, ноутбук HONOR MagicBook Х 15, к примеру, оснащен высокоскоростным SSD-накопителем, который практически лишен подвижных частей, что позволяет ему легче переносить вибрации. Кроме того, корпус данной модели выполнен из легкого (всего 1,56 кг), но прочного металла, который поможет пережить удары и соседство с тяжелыми и острыми предметами в рюкзаке.

Уделите особое внимание экрану

Заляпанный дисплей – это не только не эстетично, но и вредно для глаз, которые будут напрягаться, разглядывая картинку на экране. Чтобы работать было приятно (а ведь экран, помимо «начинки» и батареи, это то, на что действительно стоит обратить внимание при покупке ноутбука), следует чаще вытирать экран. Но не чем попало. Для начала выключите устройство, затем протрите экран мягкой тряпочкой. Используйте хлопковую ткань, чтобы не повредить поверхность. Если дело совсем плохо и экран все еще загрязнен – подключите к процессу специальные чистящие средства.Если нет возможности или времени купить специальное средство в магазине, сделайте его дома самостоятельно: смешайте 50 на 50 дистиллированную воду и уксус. Ни в коем случае не применяйте агрессивные или мылящиеся чистящие средства, не предназначенные для ноутбуков. Вытирая экран, прикладывайте минимальное усилие, иначе можно повредить матрицу, что приведет к автоматической потребности заменять дисплей.

Проводите раз в год внутреннюю чистку ноутбука

Хотя бы один раз в год делайте чистку «внутренностей» ноутбука, особенно если система охлаждения начнет подавать сигнал бедствия и шуметь, как взлетающий самолет. Оптимально доверить это дело профессионалам в сервис-центре, однако, имея определенные навыки, можно справиться и самостоятельно. Вооружитесь небольшой отверткой, кисточками с мягкой щетиной, пылесосом и баллончиком со сжатым воздухом. Разбирая лэптоп, запомните, что и откуда выкручивали, чтобы после такого «субботника» вы все же получили устройство обратно в первозданном виде.Не трогайте материнскую плату, постарайтесь сдуть или аккуратно убрать пылесосом пыль. Наибольшее количество пыли скапливается на лопастях охлаждающего вентилятора. Здесь вам, помимо прочего, может потребоваться кисточка. И не забудьте про термопасту, ее нужно будет удалить с процессора и нанести новую тонким слоем.