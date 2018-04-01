Как сэкономить при покупке смартфона?

Сегодня на отечественном рынке представлено множество вариантов различных смартфонов - разнообразие есть как по марке производителей, так и их моделям. При этом значительно разнится стоимость предлагаемых моделей - одни стоят 50 долларов США, другие все 1500 долларов. Даже при поиске стоимости одной и той же модели можно заметить, что ее стоимость разнится от магазина к магазину. Сегодня в данной заметке мы предлагаем вам рассмотреть варианты экономии при покупке смартфона.

Во-первых, необходимо покупать смартфоны в интернет-магазинах. Такие интернет-магазины как https://best-device.ru/ готовы предложить популярные модели iPhone от Apple, Xiaomi, Meizu, Huawei, Doogee и другие значительно дешевле, чем вы можете приобрести в местном магазине или крупном сетевом ритейлере. Не ленясь берете ручками вбиваете модель телефона в поиск и ищите минимальную цену. Даже мало разрекламированные интернет-магазины сегодня предлагают курьерскую доставку практически в любой город страны и оплату по факту получения товара на руки - сегодня подобный уровень сервиса не является какой-либо проблемой.

Во-вторых, перед покупкой смартфона поинтересуйтесь его техническими характеристиками, если вам важно за что вы платите. Многие смартфоны имеют одинаковые комплектующие и отличаются лишь обложкой и наклеенной маркой. Поэтому не следует переплачивать за все это. Как только подобрали себе телефон ищите аналог от Xiaomi, Meizu и вы увидите, что можете купить смартфон с теми же характеристиками, но значительно дешевле, чем его предлагают именитые производители.

В-третьих, не надо покупать смартфоны Xiaomi, Meizu от продавцов, которые именуют себя эксклюзивными дистрибьютерами на той или иной территории. По факту - это продавцы, которые решили заработать на 100% наценке на набирающих популярность моделях смартфонов.