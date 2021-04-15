Как выбрать аксессуары для Honor Watch Magic

Многие думают, что выбрать аксессуары для Honor Watch Magic (stainless steel / leather / ceramic / silicone strap) очень трудная задача, но на самом деле это совсем не так. Сейчас мы объясним, что нужно знать и делать, чтобы получить лучшее дополнение для своих умных часов. Начать стоит, естественно, с выбора ремешка — на текущий момент на рынке есть очень много различных вариантов на любой вкус и цвет, при этом пользователю не нужно переживать о качестве, так как оно примерно у всех одинаковое и проблем с ремешками, даже самыми доступными, просто нет. Это огромное преимущество, так как можно за разумные деньги получить классный аксессуар.

И это на самом деле важный момент, так как стоит понимать, что стандартный ремешок, который идет в комплекте с часами, не является вечным и рано или поздно он будет повреждаться, трескаться или ломаться. И часто случаются ситуации, когда пользователь спокойно носит умные часы, как вдруг они у него слетают с руки просто из-за того, что ремешок перетерся или сломалось крепление. К сожалению, в таких ситуациях обычно часы восстановить уже не выйдет — при падении частенько ломается дисплей, а дисплей стоит практически половину всех часов, так что ремонт обычно обходится дороже покупки нового устройства.

Чтобы этого не происходило стоит хотя бы раз в полгода менять ремешок на часах на что-то новое и более прочное. Возможно, вы можете даже купить несколько вариантов, чтобы менять их периодически, подбирая оптимальный вариант под различные ситуации — работа, поход в кино, спортивный зал и так далее. Благо, в продаже есть просто уйма различных дизайнов и вариантов, так что подобрать что-то интересное сможет абсолютно каждый пользователь, с этим проблем точно не возникнет. Более того, цены на ремешки такого плана обычно достаточно низкие, так что по бюджету серьезного удара тоже не будет.

Отдельно хотелось бы порекомендовать докупить еще защитное стекло, которое справляется с поставленной задачей на отлично — царапин на самом дисплее устройства вы не увидите. А со временем, когда стекло на часах будет немного потрепанным, вы просто замените его на другое, тогда как оригинальное стекло на дисплее будет целым и невредимым. Не стоит забывать об аксессуарах, которые не только делают ваше устройство более привлекательным, но и позволяет продлить ему жизнь на многие годы за совершенно смешные деньги.
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