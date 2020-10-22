Когда в продаже появились первые складные смартфоны, многие стали интересоваться, как выбрать чехол для Huawei Mate Xs , ведь это достаточно уникальное решение с нестандартным форматом корпуса. Все почему-то решили, что обычные методики выбора защитного аксессуара здесь не действуют, так что в сети можно найти массу не совсем полезных гайдов и советов. На самом деле всё достаточно просто, нужно лишь понимать, что это достаточно дорогой смартфон, так что и аксессуары для него дороже, чем для обычного смартфона. И если вы можете спокойно взять для своего телефона чехол за пару сотен рублей, то с этим устройством так не выйдет при всём желании — сама конструкция устройства вынуждает производителя тратить больше средств.Начать стоит с того, что благодаря складывающейся конструкции устройства, когда дисплей всегда на внешней стороне, производителям создать стандартный чехол просто не получилось. Это у Samsung есть телефон, у которого дисплей внутри, так что можно спокойно наверх навесить чехол, который будет защищать корпус от повреждений. В данном случае так не выйдет, ведь производителю чехла нужно цеплять его поверх дисплея. Из-за этого многие отказались от экспериментов и просто представили чехлы в формате сумки или конверта — вы кладете внутрь смартфон, носите его, а при необходимости достаете из кармана и отвечаете на звонок или сами пользуетесь функциями продукта. Конечно, это не совсем удобно, но других вариантов нет.

На просторах интернета можно найти некоторые чехлы, которые клеятся поверх экрана и вы можете получить защиту, но при этом нужно постоянно снимать чехол для использования сенсорного дисплея, а лишние манипуляции со столь нежным материалом не совсем выгодны покупателю. Так что мы рекомендуем использовать компактные конверты или чехлы-сумки, которые защищают дисплей от царапин и прочих повреждений, при этом выглядят достаточно стильно и дают возможность не переживать о том, что гаджет почти за три тысячи долларов будет поврежден в процессе транспортировки.Да, стоимость таких чехлов достаточно высокая относительно бюджетных вариантов из силикона или пластика для обычных смартфонов, но нельзя сказать, что это проблема — само устройство стоит приличных денег, примерно как три или даже четыре флагмана. Так что стоимость чехла вполне разумная на фоне стоимости столь уникального продукта.