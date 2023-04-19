Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд

Хотите купить новый телевизор, но не знаете, какой именно выбрать? Это вполне нормально, ведь из-за существующего многообразия моделей может буквально вскружиться голова. В этой статье мы рассмотрим все аспекты выбора телевизора, от диагонали экрана до типа матрицы и звуковой системы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Также, в самом конце мы приведем примеры конкретных моделей от производителя Haier, который не только, пользуясь положением на рынке не повышал цены на свою продукцию, но еще и выпустил порцию свежих телевизоров.

Размер диагонали

32": 1.4 метра;

43": 1.8 метра;

50": 2.1 метра;

55": 2.35 метра;

65": 2.77 метра;

75": 3.2 метра.

Разрешение экрана

Типы экранов

Частота развертки экрана

Операционная система

Доступные разъемы

Звук

На какие модели телевизоров стоит обратить внимание

HAIER 32 SMART TV S1

При выборе телевизора порой появляется соблазн без каких-либо рассуждений купить вариант с как можно большим размером экрана. Этого не стоит делать, как минимум потому что он может просто физически не поместиться на то место, где вы его планировали разместить. Также стоит помнить, чтобы при просмотре фильма или другого контента у вас быстро не уставали глаза, от вас до телевизора должно быть приличное расстояние, причем чем больше диагональ экрана, тем больше должно быть расстояние до него. Сейчас эксперты считают, что минимальное расстояние до телевизора при следующих диагоналях должно составлять:(1 280 × 720 пикселей). В целом, такое разрешение можно считать устаревшим. На фоне свежих телевизоров, изображение на подобных HD-моделях будет выглядеть недостаточно четким. Единственным вариантом, который еще можно рассмотреть к покупке, так это модели на 32 дюйма.(1920 × 1080 пикселей). Телевизоры с Full HD экранами постепенно вытесняют модели с 4K разрешением, которые с каждым годом становятся все более доступными. Тем не менее, Full HD телевизоры можно назвать актуальными, ведь подавляющая часть существующего контента доступна именно в таком разрешении.(3840 × 2160 пикселей). Такой вариант стал неким золотым стандартом, и мы считаем, что именно на телевизоре с 4К разрешении в большинстве случаях и стоит остановиться. В таком случае обеспечивается высокая плотность изображения, позволяющая при просмотре видео рассмотреть даже мелкие детали на экране. Кроме того, все актуальные фильмы и сериалы во всех популярных медиасервисах выходят в 4K.(7680 × 4320 пикселей). В настоящее время 8K экраны считаются технологией будущего, поэтому, если вы ищете все самое передовое, то 8K телевизор может быть хорошим выбором. Однако, стоит учитывать, что контента в таком высоком разрешении выпускается не так много, как хотелось бы, и это может ограничить возможности использования телевизора. Также следует помнить, что телевизоры с 8K экранами обычно стоят значительно дороже.Такой параметр, как тип экрана телевизора является одним из самых значимых, ведь именно от него будет зависеть итоговое качество цветопередачи. Сейчас основными типами экранов телевизоров являются: LED, QLED и OLED.— это самая распространяя технология подсветки телевизоров. Экран в таком случае состоит из множества светодиодов, которые могут быть установлены как на задней стороне экрана (Direct-Lit), так и на его краях (Edge-Lit). Плюсами телевизоров с LED-экранами являются: невысокая цена, долговечность, относительно высокий уровень яркости, а также контрастность изображения. Из минусов LED-экранов стоит выделить их углы обзора — в горизонтальной плоскости при сильном отклонении от центра искажаются цвета.представляет собой улучшенную версию LED-матриц. Подобные экраны имеют дополнительный слой из квантовых точек, которые расположены между LED-подсветкой и слоем матрицы. Такая структура позволяет улучшить цветовую гамму и повысить контрастность изображения. QLED-экраны также имеют высокую яркость, широкий угол обзора и долгий срок службы.матрицы по своей сути кардинально отличаются от двух предыдущих типов экранов и сейчас являются наиболее продвинутой технологией. В своей основе она использует органические материалы, способные излучать свет при подаче на них электрического тока. В OLED-экранах каждый пиксель может светиться или выключаться независимо от соседних, что позволяет достигать более глубоких черных цветов и высокой контрастности. Также они обладают широким углом обзора, высокой яркостью, быстрым временем отклика и малым энергопотреблением.Этот параметр отвечает за количество раз, которое экран обновляется в секунду. Чем больше данный показатель, тем обеспечивается более плавное изображение. Чаще всего можно встретить телевизоры с частотой обновления экрана в 60 Гц. Этого уровня будет хватать для просмотра большей части типа контента. Также существуют модели на 120 Гц и даже выше. Подобные модели стоит рассматривать тем, кто планирует подключать к телевизору консоль и хочет получить наименьшую задержку изображения.Самыми распространенными операционными системами умных телевизоров являются: Android TV, Яндекс ТВ, Сбер ТВ, Web OS и Tizen OS.является наиболее популярной и универсальной операционной системой для телевизоров. С ней вы можете просматривать фильмы и телепередачи, запускать в игры и многое другое. В магазине Google Play доступно для скачивания большое число приложений, среди которых есть, КиноПоиск, ИВИ, Start, VLC Player и многие другие. Также есть возможность установки сторонних приложений. Еще Android TV имеет удобный интерфейс, позволяющий быстро находить нужный контент. Также вы можете использовать голосового помощника Google Assistant, чтобы управлять телевизором или найти нужный фильм.представляет собой довольно молодую ОС для телевизоров, вышедшую в 2020 году эксклюзивно для жителей США. С 2022 года она стала доступна и для России. Ее главным преимуществами является главный экран, в котором сосредоточена умная рекомендательная система из всех установленных вами медиасервисов. Сам интерфейс выглядит красиво и лаконично. Еще одной особенностью Google TV является возможность управлять телевизором через одноименное мобильное приложение. Также в нем есть поддержка голосового помощника Google Assistant и функции Chromecast.. Главной особенностью Яндекс ТВ является наличие полноценного голосового помощника Алиса. Ее можно попросить включить сказку, поставить будильник, вызвать такси, запустить какой-нибудь сериал и многое другое. Еще телевизор на Яндекс ТВ полностью интегрируется в общую систему умного дома. Для использования всех фишек телевизора на Яндекс ТВ придется обзавестись подпиской Яндекс Плюс.от Сбера собрала внутри себя большое количество приложений российского производства, благодаря чему она максимально защищена от каких-либо санкций. Основным медиасервисом для просмотра фильмов и сериалов является OKKO. Еще для каждого пользователя Салют ТВ доступны более 190 телеканалов, встроенный браузер, YouTube, голосовое управление, SberPlay для запуска игр и детский режим. Чтобы иметь доступ ко всем функциям телевизора, потребуется подписка СберПрайм.— это операционная система, разработанная LG для использования на своих телевизорах. У нее довольно отзывчивый и интуитивно понятный интерфейс. На телевизор с WebOS можно установить почти любой российский медиасервис. Стоит предупредить, что сейчас из-за санкций некоторые функции сервисов могут быть недоступны. Также, так как это закрытая ОС, то для нее доступно весьма ограниченное количество приложений.. Данную операционную систему можно встретить на телевизорах от Samsung. По уровню функционала она близка к WebOS, при этом ее интерфейс менее понятный, поэтому для ее освоения понадобится чуть больше времени.В большинстве современных телевизорах присутствует плюс-минус идентичный набор портов. В данном пункте мы перечислим назначения наиболее важных из них.разъем позволяет передавать высококачественное видео- и аудиосигнал между устройствами. С помощью него к телевизору можно игровую приставку, саундбар, ресивер, Blu-ray плеер и тп. Для вывода изображения в 4K при 60 Гц потребуется HDMI версии 2.0. Самым новым поколением HDMI является 2.1. Он позволяет выводить видео в 4K при 120 Гц или в 8K разрешении при 60 Гц.разъем в телевизоре нужен в первую очередь, чтобы подключать к нему флешки и другие внешние накопители со скачанными фильмами и сериалами в высоком качестве. Чем больше количество USB разъемов, тем лучше. Также с помощью них можно подсоединить к телевизору мышку, клавиатуру или геймпад.дает возможность подключения к домашней сети через кабель, а не по Wi-Fi. Это может обеспечить более стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.или другими словами оптический цифровой аудио-разъем используется для подключения к телевизору серьезных аудиосистем, которые могут обеспечить крайне качественное звучание.У большинства телевизоров суммарная мощность динамиков составляет около 20 Вт. В целом, этого достаточно для комфортного просмотра фильмов в домашних условиях. Если в телевизоре установлены динамики на 40 Вт и выше, то они уже будут издавать более объемное и интересное звучание. Но в любом случае, чтобы получить по-настоящему достойное звучание, придется обзавестись внешней акустической системой.Если вам нужен небольшой телевизор на 32 дюйма за приятный ценник, то стоит присмотреться к модели HAIER 32 SMART TV S1. Ключевой его особенностью является Full HD разрешение экрана, что на такую относительно небольшую диагональ дает высокую плотность изображения. Уровень яркости находится на отметке в 220 нит, и этого хватит для просмотра фильмов в условиях искусственного освещения. Тип матрицы экрана — LED. Еще данная модель может похвастаться актуальным безрамочным дизайном.Телевизор работает на ОС Android TV 11. Внутри него есть магазин приложения Google Play, в котором сосредоточено большое количество приложений. Среди них доступны все популярные медиасервисы по типу КиноПоиска, OKKO, ИВИ, START, Wink, more.tv. и тд. Еще в HAIER 32 SMART TV S1 есть поддержка функции голосового управления. За звук в телевизоре отвечают пара динамиков с суммарной мощностью в 20 Вт. Есть поддержка технологии цифрового улучшения звука DBX-TV, который делает звучание более объемным, чем оно могло бы быть.

HAIER 55 SMART TV S1

HAIER 55 SMART TV S1 является ровно тем телевизором, который способен удовлетворить потребности большей части покупателей. Он имеет большой экран на 55 дюймов с 4K разрешением. Используемая матрица — LED. Также данная модель оснащена поддержкой HDR 10, что позволяет получить более яркие и насыщенные цвета, а также лучшую глубину и динамику изображения. Еще HAIER 55 SMART TV S1 оснащен технологией 4K UHD Upscaling. С помощью нее телевизор может автоматически повышать исходное видео более низкого качества до 4K.Телевизор получил современный и минималистичный дизайн, с тонкой рамкой вокруг экрана. Он также обладает красивыми металлическими ножками для установки телевизора на тумбу и креплением на стену формата VESA 400 x 300 мм. В качестве операционной системы выступает Android TV 11 с ее понятным и легким в освоении интерфейсом. Естественно в телевизоре есть поддержка всех фишек Android TV, в том числе технологии Google Chromecast, позволяющая транслировать изображение со смартфона на телевизор. За звук в HAIER 55 SMART TV S1 отвечают комплект из стереодинамиков мощностью в 20 Вт.Кстати, на данную модель мы выпускали полноценный обзор. Можете ознакомиться с ним по этой ссылке

HAIER H65S9UG PRO

HAIER H65S9UG PRO — это флагманский телевизор, который вобрал в себя все самое лучшее. Модель получила стильный безрамочный дизайн с крайне тонкими рамками вокруг экрана. Поверхность корпуса преимущественно матовая, поэтому на ней не будут скапливаются какие-либо загрязнения. Подставка телевизора массивная и находится по центру, что однозначно хорошо, ведь таким образом его удастся разместить даже на самую узкую тумбу. В случае чего HAIER H65S9UG PRO можно повесить и на стену с помощью кронштейна стандарта VESA 300×200 мм. Его нужно будет докупить отдельно.Данный телевизор обладает экраном на 65 дюймов с 4K разрешением. Используемая в нем OLED матрица обеспечивает крайне высокую степень контрастности, что позволяет отображать детали в темных сценах более четко и ярко. Частота обновления экрана составляет целых 120 Гц. Это значит, что телевизор отлично подойдет для любителей играть на консоли на большом экране. Телевизор работает на Android TV 11. Вся система работает шустро за счет использования производительного процессора и 2 Гбайт оперативной памяти. Количество внутренней памяти составляет 32 Гбайт, чего хватит для установки не одного десятка приложений. Мощность двух динамиков равна 20 Вт. За счет поддержки технологии Dolby Atmos обеспечивается объемный и чистый звук.

Также стоит учесть, что на все актуальные телевизоры HAIER предустановлено фирменное приложение EVO. В нем есть собственная рекомендательная система подбора фильмов и сериалов среди таких крупных онлайн-кинотеатров как ИВИ, КиноПоиск, ОККО, KION, START и тд. Приложение всегда подскажет, где выгоднее всего посмотреть тот или иной фильм. Еще в приложении есть доступ к бесплатным телеканалам. При регистрации внутри приложения EVO можно получить 1 год дополнительной гарантии на телевизор.