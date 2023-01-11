Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет

Выбрать подходящую модель телевизора среди всего многообразия, что есть на рынке является непростой задачей, ведь надо учесть такие параметры, как размер его диагонали, тип матрицы, разрешение, частота обновления, тип операционной системы и многое другое.Мы упростили вам задачу и составили подборку из 5 достойных вариантов на совершенно разный бюджет и расписали под какие нужды лучше всего подойдет каждая из моделей.

До 16 000 рублей: Xiaomi Mi TV P1 32

Если вам нужен небольшой телевизор для кухни или спальни за разумные деньги, то Xiaomi Mi TV P1 32 станет отличным вариантом для приобретения. Он получил экран на 32 дюйма с HD разрешением. Тип матрицы LED обеспечивает неплохое качество изображение. Запас яркости составляет 220 нит, чего будет достаточно для просмотра видео в домашних условиях.Телевизор работает на свежей оболочке Android TV с простым и понятным интерфейсом, внутри которого помимо КиноПоиска и YouTube доступны и другие популярные медиасервисы: OKKO, ivi, more.tv, Амедиатека, и тд. С помощью комплектного пульта ДУ со встроенным микрофоном можно осуществлять поиск видео и не только посредством голосовых команд.Также данная модель может похвастаться стереозвуком общей мощностью в 10 Вт. На обратной стороне телевизора предусмотрено крепление для кронштейна стандартного типа VESA размерами 200x100 мм.

До 29 000 рублей: realme TV 43 (RMV2004) 43

Телевизор realme TV 43, как нетрудно догадаться, имеет диагональ экрана на 43 дюйма. Он не слишком большой, но и не слишком маленький, поэтому его уже можно поставить без зазрения совести хоть в гостиную. Разрешение экрана составляет 4K, изображение четкое и насыщенное. Есть поддержка форматов видео HDR 10 и Dolby Vision. Также на качество изображение положительно влияет технология Chroma Boost, направленная на повышение его контрастности.Телевизор работает на шустрой ОС Android TV. Внутри него в магазине Google Play можно скачать любое нужное приложение или какую-нибудь простенькую игру. realme TV 43 можно управлять голосом, причем в любой момент времени и для этого необязательно держать в руках пульт, ведь в нижнюю панель телевизора встроено четыре постоянно активных микрофона.Аудиосистема телевизора состоит из четырех динамиков общей мощностью в 24 Вт, которая обеспечивает довольно объемное звучание. Кстати, у нас на сайте выходил обзор на данный телевизор.

До 35 000 рублей: Starwind SW-LED58UG401 58

По размерам Starwind SW-LED58UG401 с его экраном на 58 дюймов уже можно назвать большим и в зале или спальне он будет смотреться солидно. Разрешение экрана естественно 4K. Тип матрицы LED. Частота обновления экрана стандартная — 60 Гц. Отображаемая картинка за свои деньги достаточно четкая и сочная. Пиковая яркость составляет 280 Нит.Starwind SW-LED58UG401 работает на ОС Яндекс ТВ. Внутри нее доступны КиноПоиск, YouTube и другие привычные сервисы по типу IVI, Megogo, Okko, и тд. При желании на телевизор можно устанавливать любые сторонние приложения через APK-файлы.Одной из главных фишек телевизора является поддержка голосового помощника Алиса. Чтобы ее вызвать надо зажать соответствующую кнопку на пульте. Она может подсказать, какой фильм или сериал стоит посмотреть на основании многих критериев: по типу жанра, наличия определенного актера, времени выхода и тд. Также у Алисы можно узнать прогноз погоды на ближайшие дни, просто поговорить без причины, попросить выключить телевизор и многое другое.В телевизор встроено два динамика мощностью по 8 Вт каждый. Запас громкости достаточный для домашнего использования. Качество звучания неплохое.

До 70 000 рублей: Hyundai H-LED65QGU7500 QLED 65

Hyundai H-LED65QGU7500 QLED 65 уже можно смело отнести к премиум сегменту. Он получил соответствующий безрамочный дизайн и переднюю панель, выполненную в серебристых оттенках.Основной фишкой телевизора является его экран на 65 дюймов с 4K разрешением получивший качественную QLED матрицу. Она работает на основе квантовых точек, которые спустя время не подвержены выгоранию и еще обеспечивают более насыщенную картинку с глубоким черным и естественным белым цветами. С уровнем яркости тоже все отлично, он находится на отметке целых 400 нит. Данный телевизор поддерживает свежий формат HDR10+.Hyundai H-LED65QGU7500 QLED 65 функционирует на ОС Android TV. Количество встроенной памяти составляет 16 Гбайт, поэтому в телевизор можно установить большое количество нужных приложений. Объем оперативной памяти равен 2 Гбайт, и для телевизора это не мало, поэтому работать он будет довольно отзывчиво.За звук в Hyundai H-LED65QGU7500 QLED 65 отвечают пара динамиков с суммарной мощностью 20 Вт. Они поддерживают технологию Surround Sound, обеспечивающую объемное звучание.

До 200 000 рублей: Samsung QE75Q77B

Samsung QE75Q77B является бескомпромиссным решением. Он оснащен большим экраном на 75 дюймов с 4K разрешением. Благодаря типу матрицы QLED обеспечивается 100% цветовой объем и высокая контрастность изображения. Яркость экрана адаптивная и может подстраиваться под внешние условия освещения в помещении, поэтому смотреть видео будет комфортно даже при сильном солнечном свете.Телевизор поддерживает технологию Quantum HDR, позволяющая определять мельчайшие детали изображения и подбирать оптимальную степень контрастности, что делает итоговую картинку более насыщенной.Частота обновления экрана в 120 Гц позволяет добиться по-настоящему плавного изображения, что является важным аспектом в играх. К слову, в Samsung QE75Q77B еще предусмотрен отдельный игровой режим с низкой задержкой даже в динамических сценах.Отдельно стоит выделить процессор Quantum 4K, на котором работает телевизор. Он в состоянии оптимизировать качество звука для каждого типа просматриваемого контента в индивидуальном порядке и вытягивать изображение до 4K разрешения.