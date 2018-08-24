Камера Huawei Mate 10 получила ночной режим

Компания Huawei выпустила обновление для прошлогодних флагманов Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Porsche Design Mate 10, которое добавляет ночной режим. Ранее ночной режим был доступен только на смартфонах Huawei P20 и P20 Pro, которые часто называются экспертами лучшими камерофонами на рынке. Одной из их главных фотовозможностей являются именно качественные снимки при недостаточном освещении. Напомним, что в июле Mate 10 и Mate 10 Pro научились снимать замедленные видеоролики с частотой кадров 960 к/с.

Напомним, что Huawei Mate оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1440:2560 пикселей, сдвоенной камерой Leica с датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный) с максимальной диафрагмой F/1,6, 8 Мп фронтальной камерой, новым чипсетом Kirin 970, в состав которого входят не только CPU и GPU, но и NPU – нейронный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, аудиоразъемом 3,5 мм и защитой по стандарту IP53.