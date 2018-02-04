Камера Samsung Galaxy S9+ получит светосилу f/1.4

Одной из главных особенностей грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+ станет двойная камера. Этим старшая модель будет отличаться от младшей, которая довольствуется одинарной камерой. Ранее сообщалось, что Galaxy S9 получит модуль от премиальной раскладушки W2018 с переменной светосилой f/1.5/2.4. Как сообщает @MMDDJ, Samsung использует 12-Мп 1/2.55 сенсор Sony IMX345 со светосилой f/1.4. Компанию ему составит вышеназванный модуль из прошлогодней раскладушки. Что ж, насколько эта информация соответствует действительности, узнаем через три недели, когда стартует выставка MWC 2018.