Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

Авторитетный сервис DxOMark, профессионально оценивающий камеры, поставил на первое место своего рейтинга новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+. Новинка получила от специалистов 99 баллов, опередив предыдущего лидера, Pixel 2, на один балл. По мнению авторов теста, корейский флагман лишен очевидно слабых мест и одинаково хорошо снимает как фото, так и видео. Отмечаются отличные снимки с яркими и живыми цветами, хорошей экспозицией и широким динамическим диапазоном. Новинка показывает более высокую детализацию, нежели iPhone X и Pixel 2, а при 4-кратном зуме имеет меньше артефактов и шумов.