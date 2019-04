Камера смартфона Meizu 16th получила ночной режим

На официальном форуме разработчиков Flyme обнаружилась информация о свежей версии прошивки для смартфонов Meizu 16X, 16th Plus, 16th, 15 Plus, 15, M15, PRO 7 Plus, PRO 7 High version, PRO 7 Standard Edition и Meizu Note 6. В числе прочих улучшений модели серии Meizu 16 получат режим «суперночного видения», который при съемке в темное время суток делает несколько кадров и объединяет их в один яркий и детализированный снимок.

Напомним, что представленный в августе прошлого года Meizu 16th оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS.