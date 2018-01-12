Камера смартфона Nokia 8 не впечатлила специалистов DxOMark

В августе прошлого года был представлен флагманский смартфон Nokia 8, который оснастили сдвоенной основной камерой на двух датчиках разрешением 13 Мп – цветном и монохромном. Модуль получил стабилизированные объективы Zeiss с диафрагмой f/2,0 и вспышку на двух светодиодах. Специалисты DxOMark только сейчас добрались до камеры Nokia 8 и, судя по результатам, они оценивают ее гораздо ниже конкурентов.

Смартфон HMD Global получил от специалистов оценку в 68 баллов, в то время как лидер рейтинга Google Pixel имеет 98 баллов, а следующие за ним iPhone X и Huawei Mate 10 Pro – по 97 баллов. Из плюсов отмечаются корректный экспозамер, автобаланс белого, качественные снимки высококонтрастных сцен за счет функции HDR и хорошее отделение портретируемого от фона в портретном режиме. Из минусов: плохая детализация, высокие шумы по современным стандартам, неодинаковая передача цвета в центре и по краям кадра, падение резкости по краям кадра и слабые возможности зуммирования.