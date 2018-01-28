Камеры Samsung Galaxy S9 и S9+ показались на пресс-фото

Недавно самый известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) порадовал первыми пресс-фото флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, которые еще не были представлены официально. Сегодня он опубликовал еще пару снимков, на которых изображены камеры обоих флагманов и изогнутый дисплей. На первом фото отметим расположенный чуть ниже камеры сканер отпечатков пальцев, одинарные светодиодные вспышки и датчики частоты сердечных сокращений. Второе фото демонстрирует толщину рамок. Предполагается, что у Galaxy S9 они увеличатся на 0,3 мм, а у S9+ – на 0,2 мм. Официальный анонс новых корейских флагманов состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.