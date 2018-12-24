Камерофон Huawei P30 Pro показался на качественном рендере

2018-12-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Pro; [116]
В сети появился качественный рендер флагманского камерофона Huawei P30 Pro, который больше похож на правду, чем предыдущие изображения. Рендер демонстрирует безрамочный дизайн с овальным вырезом на передней панели и вертикально ориентированной тыльной камерой на задней панели. Главное отличие от предыдущих утечек, это вспышка, которая расположена в блоке камеры, а не сбоку. По последних слухам от авторитетных инсайдеров, смартфон получит основной датчик изображения на 40 Мп с 10-кратным оптическим зумом. Официальный анонс флагманов Huawei P30 и P30 Pro ожидается в конце февраля на выставке MWC 2019.


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