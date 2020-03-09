Камерофон Huawei P40 Pro показали на новом рендере

Авторитетный инсайдер @RODENT950 поделился новым качественным рендером смартфона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет пять датчиков изображения. Главный модуль характеризуется 52-Мп датчиком Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Также отметим сверхширокоугольный модуль с 40-Мп датчиком Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма, два телефото модуля с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, а также ToF-камеру. С таким набором Huawei собирается покорять рейтинг камерофонов лаборатории DxOMark. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта.