Камерофон Nubia Z50S Pro оценен в 515 долларов

Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Z50S Pro, которая появится в китайской продаже 27 июля по цене в 515, 555 и 610 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/1 ТБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Цена зеркального варианта составляет 570 и 625 долларов за версии с 12/16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition с тактовой частотой до 3,36 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4233 мм², 6,78-дюймовым экраном BOE Q9 с разрешением 1,5K пикс, высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 размера 1/1,49 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 80-проводной зарядки и предустановленной оболочкой MyOS 13 на базе Android 13.

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