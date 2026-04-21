Камерофон OPPO Find X9 Ultra оценили в 1700 евро

Компания OPPO объявила о выходе флагманского камерофона Find X9 Ultra, который основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Новинку также оснастили 12 или 16 ГБ ОЗУ, 512 или 1 ТБ флеш-памяти, 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. Главной особенностью Find X9 Ultra стала основная камера, созданная в партнерстве с компанией Hasselblad. Здесь используется связка из четырех модулей разрешением 200 Мп (датчик Sony Lytia-901), 50 Мп (10-кратный оптический зум), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (3-кратное оптическое приближением). Цена базовой конфигурации составляет 1700 евро.

