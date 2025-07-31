Камерофон OPPO Find X9 Ultra получит два перископа

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о топовом камерофоне OPPO Find X9 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что грядущая новинка окажется единственной моделью на рынке с двумя перископными модулями. Остальные производители используют в своих флагманах единственный 200-Мп перископный модуль. При этом размеры блока основной камеры будут уменьшены, что скажется на выступе камеры. Ранее сообщалось, что в состав тыльной камеры войдут перископы разрешением 200 Мп и 50 Мп, который дадут 10-кратный оптический зум. Смартфону также прочат наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, 6,7-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также спектрального сенсора в составе камеры для более точной цветопередачи.

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