Камерофон Vivo X300 Ultra подорожал на 300 долларов

Компания Vivo изменила цены на еще актуальный флагманский смартфон X300 Ultra прямо перед выходом нового поколения. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ подорожала в фирменном интернет-магазине на 75 долларов, спутниковая версия c 16 ГБ/1 ТБ – на 150 долларов, а комплект с дополнительными объективами – на 300 долларов. Официальная презентация новых флагманов серии Vivo X500 Pro Max cостоится уже 21 сентября.

Напомним, что Vivo X300 Ultra оснащается тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 200 Мп (датчик Sony LYTIA 901 оптического формата 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 со стабилизацией уровня CIPA 7.0), топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным процессором обработки изображений VS1+, оперативной памятью LPDDR5X Ultra Pro, встроенной памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт, стереодинамиками и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.