Компактный смартфон BlueFox Aura A1 оценили в 210 долларов

Компания BlueFox объявила цены и выпустила в продажу компактный смартфон Aura A1, главной особенностью которого стал 4,7-дюймовый ЖК-дисплей Tianma с разрешением 1600:720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 600 нит. Новинка оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 и 250 долларов за конфигурации с 8/128 и 12/256 ГБ памяти.

Новинка также получила корпус с габаритами 117:54,6 мм, фронтальную камеру на 16 Мп, основную камеру разрешением 64 Мп (сенсор OV64B40), металлическую боковую рамку, тыльную панель из матового стекла AG, боковой дактилоскоп, 6-нанометровый процессор MediaTek G100 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, поддержку NFC, ИК-излучатель, линейный вибромотор, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также черную, белую и розовую расцветки корпуса.