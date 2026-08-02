Представлены смартфоны Hisense A10 Pro и A10 Ultra с экранами E-Ink

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделями A10 Pro и A10 Ultra, главной особенностью которых является 6,13-дюймовый E-Ink-экран. При этом, старшая модель может похвастаться магнитным съемным цветным ЖК-дисплеем, который крепится на тыльную панель. Младшая модель имеет магнитное крепление для этого дисплея, но приобретать его придется отдельно. Также оба смартфона оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm QCM6690, 48-Мп камерой, предустановленной операционной системой Android 16, поддержкой ИИ-ассистента Lobster Smart Voice AI, модулем NFC, ИК-излучателем и поддержкой магнитной беспроводной зарядки. Новинки появятся в продаже 28 августа в конфигурациях с 8/128, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.