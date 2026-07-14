Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max оценили в 1200 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Pura 90s Pro Max, которая базируется на фирменном 5-нанометровом процессоре Kirin 9030S с максимальной частотой 3 ГГц и графикой Maleoon 935F.

Новинка также получила 6,9-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 2880:1308 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, предустановленную прошивку EMUI 16.0, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпус с толщиной 8,1 мм и массой 230 граммов. Цена смартфона составила эквивалент 1200 долларов.