Камерофон Vivo X500 Pro Max засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Vivo X500 Pro Max, который будет представлен вместе с моделями Vivo X500e, X500 и X500 Pro. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, грядущей топовой платформой MediaTek Dimensity 9600, батареей ёмкостью около 7000 мАч и поддержкой 100-Вт беспроводной зарядки.

Базовому флагману Vivo X500 приписывают наличие 6,37-дюймового дисплея, а X500 Pro – 6,83-дюймового LTPO OLED-экрана с разрешением 2K и высокой кадровой частотой обновления. Также обе модели смогут похвастаться подэкранными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев.