Камерофон Xiaomi 12 Ultra засветился на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился живой фотографией топового камерофона Xiaomi 12 Ultra, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Аппарат на снимке выглядит в точности, как и в предыдущих утечках. Отметим огромный круглый блок тыльной камеры с несколькими модулями и логотип компании Leica, в сотрудничестве с которой и разрабатывается камера устройства.

По предварительным данным, смартфон получит многомодульную камеру с главным датчиком изображения оптического формата почти один дюйм, экран Samsung с кадровой частотой 165 Гц, поддержку 200-Вт проводной и 100-Вт беспроводной зарядок, аккумулятор ёмкостью минимум 5000 мАч, и флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
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