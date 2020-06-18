Камеру Huawei P40 Pro+ показали изнутри. Фото

В сети появилась любопытная фотография топового смартфона Huawei P40 Pro+, который недавно появился в китайской продаже, но еще не добрался до Европы. Снимок интересен тем, что демонстрирует внутренности главного элемента смартфона – его камеры. Если вдруг кто забыл, то перед нами лидер рейтинга камерофонов по версии лаборатории DxOMark.

Из его особенностей отметим 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, двойную систему оптической стабилизации и огромный главный модуль с датчиком изображения Sony IMX700 с разрешением 50 Мп и форматом 1/1,28-дюйма, а также объективом с диафрагмой f/1,9.
Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro+
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