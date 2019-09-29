Камеру Samsung Galaxy M30s сравнили с Redmi Note 7 Pro

2019-09-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M30s; [38]
Вчера компания Samsung выпустила в Индии один из самых интересных смартфонов этой осени Galaxy M30s. Аппарат может похвастаться AMOLED-дисплеем, быстрой и энергоэффективной платформой и аккумулятором на 6000 мАч. Сегодня выяснилось, что у него еще и качественная камера. Источник провел слепое сравнение фотографий с Galaxy M30s, Redmi Note 7 Pro и Realme 5 Pro, в котором участвовало 35 тысяч человек. В четырех категориях из пяти победила именно новинка от Samsung. Напомним, что смартфон получил тройную камеру с датчиками на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. В Индии новинку продают за 195 или 240 долларов в зависимости от версии.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30s
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