Карманный ПК с QWERTY-клавиатурой - Pocket PC

Popcorn Computer обнародовала планы по запуску нового карманного компьютера, который получил название Pocket PC.

Ожидается, что Pocket PC будет оснащен 4,95-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1920 x 1080 пикселей, четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти eMMC и расширяемое хранилище до 256 ГБ. Питает новинку съемный аккумулятор на 3200 мАч.

Клавиатура имеет 59 силиконовых клавиш и 25 светодиодных индикаторов RGB, а также микроконтроллер ARM Cortex-M3. По бокам есть четыре разъема USB Type-C. Другие спецификации включают поддержку 2,4 ГГц WiFi и Bluetooth 4.0, модуль защиты Optiga Trust M.

Карманный компьютер поддерживает операционную систему Debian 10 с основным ядром Linux. Pocket PC представлен на краудфандинге за $ 200.