Карта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM оценена в $2600

Компания ASUS представила топовую видеокарту GeForce RTX 3090 GUNDAM, которая посвящена сорокалетнему юбилею одноименного японского аниме. От стандартной ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 новинка отличается лишь расцветкой системы охлаждения. При этом данная видеокарта не выйдет за пределы азиатского рынка. Ее цена составит впечатляющие 2600 долларов, что на 765 долларов дороже стандартной чёрной версии. Новинка характеризуется длиной в 320 мм (она займет три слота расширения в компьютерном корпусе), тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, немного другим оформлением RGB-подсветки и логотипами Earth Federation Space Force на кожухе системы охлаждения. Для работы видеокарты рекомендуется блок питания мощностью 850 Вт.