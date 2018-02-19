Карта GIGABYTE CLN4M34 получила поддержку четырёх портов 10GbE SFP28 LAN

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент сетевых карт расширения моделью CLN4M34, которая обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. В сердце новинки – контроллер Mellanox ConnectX-4. Карта устанавливается в слот PCIe x16 (Gen3) на системной плате рабочей станции или сервера. Отметим наличие четырех портов 10GbE SFP28 LAN и систему охлаждения, состоящую из вентилятора и радиатора. В комплект поставки входит две монтажные планки — низкопрофильная и стандартная. Это даст возможность использовать изделие корпусах разных габариты. Размеры самой карты равны 130:68,9 мм. Цена и дата начала продаж GIGABYTE CLN4M34 пока не сообщаются.