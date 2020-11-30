Карта GeForce RTX 3060 Ti засветилась в составе ПК

На сайте компании Maingear, которая занимается сборкой компьютеров, засветилась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производства MSI. Еще не представленный официально графический адаптер был замечен в составе ПК VYBE Stage 3. Помимо видеокарты, конфигурация включает плату MSI B550, процессор AMD Ryzen 5 3600X, блок питания мощностью 500 Вт, SSD ёмкостью 250 ГБ и жесткий диск вместимостью 1 ТБ. Данная конфигурация оценена в 1500 долларов. Версия с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 500 ГБ стоит 1699 долларов. Вскоре после публикации страница была удалена.