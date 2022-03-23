Карта NVIDIA RTX A5500 получила 10240 ядер CUDA

Компания NVIDIA представила в рамках конференции GTC 2022 профессиональную видеокарту NVIDIA RTX A5500, которая ориентирована на работу в составе производительной рабочей станции. Новинка характеризуется архитектурой Ampere с RT-ядрами второго и тензорных ядер третьего поколений, 24 ГБ памяти GDDR6 с функцией коррекции ошибок ECC и пропускной способностью до768 Гбайт/с, 8-нм графическим чипом с 10240 ядрами CUDA, 80 RT-ядрами и 320 тензорными ядрами, четырьмя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двухслотовой системой охлаждения с кулером тангенциального типа. По словам NVIDIA, карта может похвастаться производительностью в операциях одинарной точности (FP32) 34,1 Тфлопс и в операциях половиной точности (FP16) – 272,8 Тфлопс. NVIDIA RTX A5500 станет доступна для обычных покупателей уже во втором квартале этого года.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX A5500
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition будет…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition будетУ NVIDIA, возникли проблемы с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090 Ti, которая, как сообщается, столк…
NVIDIA CMP 100HX — это графический процессор Volta GV100, со…
NVIDIA CMP 100HX — это графический процессор Volta GV100, соNVIDIA представила графический процессор NVIDIA CMP 100HX для крипто-майнинга. Предполагается, что новая …
Новая видеокарта AMD Radeon PRO W6000 обеспечивает высокую п…
Новая видеокарта AMD Radeon PRO W6000 обеспечивает высокую пСегодня AMD объявила о новых дополнениях в линейке графических адаптеров AMD Radeon PRO W6000 Series для …
PowerColor запускает серию видеокарт Radeon RX 6500 XT…
PowerColor запускает серию видеокарт Radeon RX 6500 XTКорпорация TUL, ведущий инновационный производитель графических карт AMD с 1997 года, сегодня объявила о …
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Ви…
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). ВиТестируемую сегодня видеокарту Palit GeForce RTX 3060 StormX можно использовать для игровой сборки, сопос…
Colorful представляет две видеокарты серии RTX 2060 на 12 ГБ…
Colorful представляет две видеокарты серии RTX 2060 на 12 ГБКомпания Colorful представила две видеокарты серии RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти, это iGame Ultra White и …
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 3050 Dual и StormX…
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 3050 Dual и StormXPalit Microsystems Ltd анонсирует графические карты серий GeForce RTX™ 3050 Dual и StormX. GeForce RTX 30…
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 с медными прокладками снижа…
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 с медными прокладками снижаМоддеры использовали медные прокладки на видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 30 для снижения температуры…
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor