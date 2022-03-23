Карта NVIDIA RTX A5500 получила 10240 ядер CUDA

Компания NVIDIA представила в рамках конференции GTC 2022 профессиональную видеокарту NVIDIA RTX A5500, которая ориентирована на работу в составе производительной рабочей станции. Новинка характеризуется архитектурой Ampere с RT-ядрами второго и тензорных ядер третьего поколений, 24 ГБ памяти GDDR6 с функцией коррекции ошибок ECC и пропускной способностью до768 Гбайт/с, 8-нм графическим чипом с 10240 ядрами CUDA, 80 RT-ядрами и 320 тензорными ядрами, четырьмя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двухслотовой системой охлаждения с кулером тангенциального типа. По словам NVIDIA, карта может похвастаться производительностью в операциях одинарной точности (FP32) 34,1 Тфлопс и в операциях половиной точности (FP16) – 272,8 Тфлопс. NVIDIA RTX A5500 станет доступна для обычных покупателей уже во втором квартале этого года.