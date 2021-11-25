Карта для майнинга NVIDIA CMP 170HX протестирована

Видеокарты серии NVIDIA Crypto Mining (CMP) предназначены для работы только с одной целью: майнинг криптовалюты. Следовательно, их функциональность несколько ограничена, и они не могут использоваться для игр, как обычные графические процессоры. Согласно источнику, карта работает на графическом процессоре NVIDIA GA100-105F, версия которого основана на стандартной конструкции GA100 SXM, используемой в приложениях для центров обработки данных. В отличие от своего старшего брата, GA100-105F SKU представляет собой урезанную конструкцию с 4480 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти HBM2E. Полная конструкция включает 6912 ядер и конфигурации памяти HBM2E 40/80 ГБ.

Видеокарта питается от 8-контактного разъема питания процессора и потребляет около 250 Вт энергии. Его можно отрегулировать до 200 Вт при сохранении хэш-скорости 165 MH / s для Ethereum.

Этот эталонный дизайн произведен NVIDIA и не имеет активного охлаждения, так как предназначен для охлаждения в серверных стойках с высокой плотностью размещения. Установлен только колоссальный радиатор, а это значит, что охлаждение должно исходить от стороннего производителя. Что касается цены, за карту вам придется выложить 5000 долларов, что сделает ее дорогостоящим вариантом для майнинга.