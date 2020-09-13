Карты Google снова на Apple Watch

Ранее компания Google объявила о разработке нового приложения для Apple Watch. Как оказалось это Google Maps, которое доступно с последним обновлением в App Store.

Согласно объявлению Google, Google Maps для Apple Watch позволяет легко перемещаться на машине, велосипеде, общественном транспорте или пешком. С помощью Apple Watch можно быстро проверить предполагаемое время прибытия, пошаговые инструкции к пунктам назначения и другие ярлыки, которые вы настроили в приложении. Также можно начать навигацию с телефона и продолжить с того места, где остановились в приложении для часов. Но приложение для часов Apple Watch не могут отображать карты в реальном времени.