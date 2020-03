Керамический Huawei P40 Pro показали на официальном видео

Авторитетный инсайдер @RODENT950 поделился коротким видео, в котором демонстрируется топовая версия флагмана Huawei P40 Pro. Данный вариант отличается керамической задней панелью. В ролике можно заметить основную камеру, которая состоит из пяти модулей. Главный модуль характеризуется 52-Мп датчиком Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Также отметим сверхширокоугольный модуль с 40-Мп датчиком Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма, два телефото модуля с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, а также ToF-камеру. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта.

With Europe lagging behind China in 5G and the current Huawei situation, the P40 series will arrive in Europe first in 4G versions.

ELS-L21

ELS-L29

ANA-L21

ANA-L29 pic.twitter.com/86DmYMJkA7