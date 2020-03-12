Керамический Huawei P40 Pro показали на официальном видео

Авторитетный инсайдер @RODENT950 поделился коротким видео, в котором демонстрируется топовая версия флагмана Huawei P40 Pro. Данный вариант отличается керамической задней панелью. В ролике можно заметить основную камеру, которая состоит из пяти модулей. Главный модуль характеризуется 52-Мп датчиком Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Также отметим сверхширокоугольный модуль с 40-Мп датчиком Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма, два телефото модуля с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом, а также ToF-камеру. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта.
With Europe lagging behind China in 5G and the current Huawei situation, the P40 series will arrive in Europe first in 4G versions.— Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020
ELS-L21
ELS-L29
ANA-L21
ANA-L29 pic.twitter.com/86DmYMJkA7