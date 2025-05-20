Xiaomi 15S Pro представят на базе чипа Xring 01

Судя по официальной информации, компания Xiaomi готовится к крупному мероприятию на этой неделе, в рамках которого представит сразу несколько флагманских новинок. Глава компании Лэй Цзюнь официально подтвердил, что на презентации покажут смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra — оба устройства будут работать на фирменном мобильном процессоре Xring 01, разработанном Xiaomi. Этот чип построен по 3-нм техпроцессу и также будет представлен официально, несмотря на то, что он уже появился в базе данных Geekbench. По словам Лэя Цзюня, Xring 01 уже запущен в массовое производство. На его разработку компания потратила 13,5 млрд юаней (примерно 2 миллиарда долларов), и в течение следующих десяти лет планирует инвестировать ещё в пять раз больше денег в развитие собственных чипов.

Согласно информации из Geekbench, Xring 01 использует процессор на десять ядер (хотя это может быть ошибкой самого теста — подобное часто бывает с новыми архитектурами). Частота топового кластера — до 3,90 ГГц, а роль графики выполняет чип Immortalis-G925. Если предварительные результаты бенчмарков окажутся близки к финальным, Xring 01 опережает Snapdragon 8 Elite (установленный, например, в Xiaomi 15 Ultra) как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. Однако окончательные выводы можно будет делать только после официального релиза и независимых тестов. Но это, безусловно, внушительный шаг вперёд для производителя, ведь свой чип — важная веха.
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