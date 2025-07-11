Honor X70 засветился в бенчмарках с большой батареей

Бенчмарк подтвердил, что Honor X70 работает на базе чипа Snapdragon 6 Gen 4 от компании Qualcomm, плюс в протестированной версии установлено 12 ГБ оперативной памяти. Также указано, что смартфон будет из коробки поставляться с Android 15. По слухам, модель получит 6,79-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K (что-то среднее между Full HD+ и QHD+) и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается подэкранный сканер отпечатков пальцев. Несмотря на массивную батарею, Honor удалось сохранить толщину корпуса менее 8 мм, а вес — менее 200 граммов, что выглядит впечатляюще. Зарядка будет одинаково быстрой как по проводу, так и по беспроводу — 80 Вт проводная и 80 Вт беспроводная это большая редкость редкость даже среди флагманов, не говоря уже о более доступных решениях).