Honor X70 засветился в бенчмарках с большой батареей

Смартфон Honor X70 будет официально представлен 15 июля, и уже сейчас известно, что он получит рекордный для массового устройства аккумулятор ёмкостью 8300 мАч — эту информацию подтвердила сама компания. Незадолго до анонса прототип устройства с номером модели MTN-AN00 появился в базе Geekbench. В тесте Geekbench 6.3.0 смартфон набрал 1064 балла в одноядерном режиме и 2998 — в многоядерном. Как и всегда с предварительными образцами, не стоит воспринимать эти цифры слишком серьёзно. Дело в том, что это вполне может быть инженерный образец — он не совсем оптимизирован, имеет кастомное охлаждение и всё в таком духе, так что реальная производительность может быть как выше, так и ниже.

Бенчмарк подтвердил, что Honor X70 работает на базе чипа Snapdragon 6 Gen 4 от компании Qualcomm, плюс в протестированной версии установлено 12 ГБ оперативной памяти. Также указано, что смартфон будет из коробки поставляться с Android 15. По слухам, модель получит 6,79-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K (что-то среднее между Full HD+ и QHD+) и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается подэкранный сканер отпечатков пальцев. Несмотря на массивную батарею, Honor удалось сохранить толщину корпуса менее 8 мм, а вес — менее 200 граммов, что выглядит впечатляюще. Зарядка будет одинаково быстрой как по проводу, так и по беспроводу — 80 Вт проводная и 80 Вт беспроводная это большая редкость редкость даже среди флагманов, не говоря уже о более доступных решениях).