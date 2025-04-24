Представлен флагманский OnePlus 13T

Сегодня компания OnePlus представила новый смартфон под названием 13T, который получил батарею большей ёмкости, чем у большинства флагманов с приставкой Ultra на рынке, при этом размеры устройства почти такие же, как у iPhone 16 или Samsung Galaxy S25. Несмотря на то что OnePlus называет OLED-дисплей 13T с диагональю 6,32 дюйма маленьким, он немного крупнее экранов в актуальных флагманах от Apple и Samsung. Да, OnePlus 13T чуть больше и тяжелее этих устройств, но разница минимальна. А вот по меркам самой OnePlus — это действительно компактный смартфон, так как экран у OnePlus 13 больше на полдюйма, а весит он почти на 30 грамм больше. Главная фишка устройства — батарея на 6260 мАч. Это не только заметно больше, чем у iPhone 16 (3561 мАч) или Galaxy S25 (4000 мАч), но даже превышает показатели Galaxy S25 Ultra (5000 мАч).

Такая ёмкость стала возможной благодаря усовершенствованной кремний-углеродной технологии, которая позволяет размещать больше энергии в более компактных ячейках по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Также OnePlus 13T стал поворотным моментом для бренда, так как у смартфона исчез фирменный ползунок переключения звука. Его заменили на настраиваемую кнопку, которая может выполнять разные функции — от регулировки громкости уведомлений до запуска приложений, сохранения скриншотов и активации ИИ-инструментов. Аналогичное решение ранее появилось в Oppo Find X8 Ultra, и теперь, судя по всему, станет стандартом и для будущих моделей OnePlus.