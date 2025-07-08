OnePlus Nord 5 представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord 5, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Новинку оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1240 точек, адаптивной кадровой частотой 144 Гц, Экран пиковой яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, систему охлаждения VC площадью 7300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Oxygen OS 15, батареей ёмкостью 5200 мАч (6800 мАч в Индии), поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки и обходной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и стереодинамиками. Смартфон уже появился в европейской продаже по цене в 450 и 500 евро за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.