OnePlus Nord 5 представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord 5, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Новинку оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1240 точек, адаптивной кадровой частотой 144 Гц, Экран пиковой яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, систему охлаждения VC площадью 7300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Oxygen OS 15, батареей ёмкостью 5200 мАч (6800 мАч в Индии), поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки и обходной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и стереодинамиками. Смартфон уже появился в европейской продаже по цене в 450 и 500 евро за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Официально: OnePlus Nord 5 представят 8 июля…
Компания OnePlus объявила, что глобальный релиз смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE5 состоится на презент…
HONOR GT Pro получит 90-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR GT Pro, который ещ…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды…
Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в…
Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц…
Huawei Mate XT — первый (и пока единственный) в мире тройной складной смартфон, который был представлен в…
Moto G86 Power 5G показали в четырех расцветках …
Профильный ресурс Android Headlines поделился первыми рендерами и подробностями о характеристиках смартфо…
Представлен смартфон Motorola Edge 60…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 60, которая основана на 4-нанометровой од…
Cверхтонкий Infinix Hot 60 Pro+ оказался легче Samsung Galax…
Авторитетный информатор Ice Universe сравнил массу еще не представленного официально смартфона Infinix Ho…
Oppo представила смартфон Find X8 Ultra…
Сегодня компания Oppo представила смартфон Find X8 Ultra — гаджет, который должен составить конкуренцию л…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor