Samsung Galaxy S26 Ultra получит старый аккумулятор

Профильный ресурс GalaxyClub поделился подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, аппарат оснастят старым литий-ионным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, как в нескольких предыдущих поколениях. Также аппарат получит основную камеру на 200-Мп главном сенсоре Samsung HP2, который используется со времен Galaxy S24 Ultra.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy S25 Ultra имеет в своем оснащении топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с тактовой частотой до 4,47 ГГц, 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 пикселей и защитным стеклом Gorilla Armor 2, переднюю камеру на 12 Мп, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация изображения), 10 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 12 Мп (сверхширик), титановый каркас, корпус толщиной 8,2 мм, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.
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